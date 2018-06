Keramik im Park - Töpfermarkt

Zum ersten Mal findet am 30. Juni und 1. Juli 2018 im Kurpark von Bad Rappenau ein Töpfermarkt statt. Rund 25 Keramiker und Töpfer verwandeln die Rasenflächen am Kurparksee und die Wege vor dem Kurhaus in eine bunte Ausstellungsfläche.

Angeboten wird Nützliches und Formschönes in überraschender Formen- und Farbenvielfalt. Egal ob Geschirr, Gefäßunikate, Objekte oder Lampen, ob florale Keramik, Gartendekoration, Skulpturen oder Schmuck – alles lässt sich aus Ton herstellen. Irdenware, Steinzeug oder Porzellan, gebrannt in Raku-Technik, als Salz- oder Holzbrand: die kleinen und großen Kunstwerke werden von Profis und Meisten ihres Handwerks hergestellt, die ihren Beruf von der Pike auf gelernt haben und ihren Lebensunterhalt mit der Herstellung von Keramik verdienen. Das Niveau des Marktes und die Qualität der angebotenen Waren ist hoch, denn Hobbytöpfer und Händler sind nicht zugelassen.

Die Herstellung von Keramik ist ein sehr altes Handwerk, das aber bis heute nichts von seinem Reiz und seiner Attraktivität verloren hat. Im Gegenteil: die Vielfalt der Formen und Techniken, die verwendeten Glasuren und Farben sowie die verschiedenen Gebrauchs- und Dekorationsartikel zeigen, dass keramisches Design „in“ und modern ist. Handwerkliches Können und die Verwendung natürlicher Produkte stehen für Zeitgeist und Nachhaltigkeit.

Für alle, die sich für altes Handwerk und modernes Design, für nachhaltig produzierte Ware und schöne Dinge, die nur in kleiner Auflage entstehen, interessieren, ist ein Bummel über den Töpfermarkt im Bad Rappenauer Kurpark ein Muss. Musikalisch wird der Keramikmarkt am Sonntag mit einem Frühkonzert von 10.30 bis 11.30 Uhr der Schlossbergmusikanten begleitet. Geöffnet ist Samstag, 30. Juni, von 10 bis 18 Uhr und Sonntag, 1. Juli, von 10.30 bis 17.00 Uhr. Der Eintritt ist frei. Weitere Informationen unter www.keramikmaerkte.de.