6. Kern Sommer Special 2022

22. + 23.07.2022 // HOF DER WEINFAMILE KERN // KERNEN i.R. // 20.00 UHR Erleben Sie unterhaltsame und genussvolle Stunden mit exzellenten Weinen von Wilhelm Kern und herrlichen Speisen.

QUEEN REVIVAL BAND

22.07.2022 | 20 Uhr

Bewirtung ab 17 Uhr | Einlass 19 Uhr

DAS OPEN AIR FINDET BEI JEDEM WETTER STATT!

Die Queen Revival Band lässt die unvergleichliche Atmosphäre der legendären Queen-Konzerte weiterleben und performt alle großen Hits wie „I want to break free“, „Radio Ga Ga“, „We will rock you“ oder „We are the Champions“.

Die effektvolle Show mit aufwendigen Lichteffekten und originalgetreuen Outfits begeistert seit Jahren Fans in Deutschland, Österreich, Italien und der Schweiz sowohl optisch als auch musikalisch. Die Musiker Harry Rose als Freddie Mercury und Stefan Pfeiffer als Brian May sehen ihren Vorbildern nicht nur zum Verwechseln ähnlich, sondern sind auch musikalisch ganz nah dran am Original.

TOPAS & HERR HÄMMERLE

Zauberkunst & Comedy

23.07.2022 | 20 Uhr

23.07.2022 | 20 Uhr

Las Vegas, Yokohama, Monte Carlo: TOPAS feiert weltweit mit virtuoser Fingerfertigkeit, neuartigen Effekten und großen Illusionen Erfolge. Er war nicht nur einer der jüngsten Weltmeister in der Geschichte der Zauberkunst, sondern hat diesen Titel als Einziger gleich zweimal gewonnen.

Bempfl ingen: Herr Hämmerle ist selten um eine Antwort verlegen, wenn es um die großen oder kleinen Probleme der Menschheit geht, denn der schräge Schwabe mit den gefährlichen Geistesblitzen hat es in sich. Bernd Kohlhepp ist Hämmerle, Sänger, Entertainer, Charmeur, Provokateur und Improvisator. „Handwerk isch mehr, wie bloß der Besitz von einer Werkzeugkischt!“, meint Herr Hämmerle. Darauf könnte TOPAS antworten: „Magie isch größer als jeder Zauberkaschten!“ Zusammen sind sie schwäbische Weltklasse.