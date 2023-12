Kernfranken - Seniorenfasching

Es wird wieder bunt auf der Tanzfläche!

Am Samstag, den 13. Januar 2024 findet von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr der „Seniorenfasching“ für alle Tanzbegeisterten in der Hohenzollernhalle an der Ketteldorfer Straße, 91560 Heilsbronn statt.

Ab dem 14. Dezember 2023 können Sie sich Ihre Plätze unter der Telefonnummer 09872 806-251 reservieren. Der Eintritt ist wie immer frei!

Bei Tanz- und Unterhaltungsmusik mit Alleinunterhalter Mr. Blue wartet wieder ein geselliger und bunter Nachmittag für alle Tanzbegeisterten der Generation 60 Plus.

Für das leibliche Wohl ist dank der Bäckerei Hammon ebenfalls bestens gesorgt. Für einen Augenschmaus sorgen mit ihrem Auftritt die TänzerInnen der KG Minnesänger Wolframs-Eschenbach.

Machen Sie mit bei der Maskenprämierung!

Kommen Sie verkleidet und gewinnen Sie mit etwas Glück einen von drei tollen Preisen für das beste Kostüm.

Holen Sie Ihre Tanzschuhe aus dem Schrank und genießen Sie das Faschingstreiben auf unserer Veranstaltung bei Kaffee, Kuchen, Musik und Tanz!