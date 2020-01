Techno! Und am liebsten open end! Ihre bekannten Marathon Sets, die Nähe zu den Fans und Ihr immer freundliches Wesen sind Ihre Markenzeichen. Treibende und kraftvolle Technosets katapultierten Sie in Deutschland jedes Jahr in die Top Ten der beliebtesten Acts. Das ist Kerstin Eden – von den Festivals der Republik direkt zu SUB ZERO.

Unterstützung an diesem Abend bekommen wir von SPEC X & CONSTRUCTER aus Stuttgart die euch ihren basslastigen technoiden Sound um die Ohren schleudern.

SUB ZERO wird an diesem Abend von NICOLA SEPTEM & CHANO repräsentiert welche euch mit dem Besten was das elektronische Genre zu bieten hat durch die Nacht führen werden.