Kerstin Ott mit Band

Kerstin Ott

Ich geh' meinen Weg

Kerstin Ott, die in Deutschland seit ihrer 2016 veröffentlichten Hitsingle "Die immer lacht" überall bekannt ist, ist seitdem aus der hiesigen Musikszene nicht mehr wegzudenken. Ihr Debutalbum hat mittlerweile Platin-Status erreicht, das zweite Studioalbum stieg in den Albumcharts bis auf Platz 3. Die gelernte Malerin offenbart sich in ihren gefühlvollen Texten ihren Fans und vereint diese mit einem Soundmix aus Pop, Dance, Folk und Schlager.