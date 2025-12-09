KERSTIN OTT, eine der erfolgreichsten und authentischsten Stimmen der deutschen Musikszene, geht mit ihrem fünften Studioalbum "Für immer für dich" auf große Tournee. Unter dem Motto "Für immer für euch" wird die beliebte Künstlerin 26 Städte in Deutschland, Österreich und der Schweiz besuchen und ihre Fans mit einer Mischung aus neuen Songs und bekannten Hits begeistern.

Seit acht Jahren bereichert KERSTIN OTT die deutsche Musiklandschaft mit ihrer einzigartigen Stimme und ihrem Gespür für berührende Geschichten. Ihr neues Album "Für