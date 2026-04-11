Kerwa 2026 Marktbergel

Anfang November heißt es wieder: In Bergel is Kerwa!

Sechs Tage lang wird gefeiert, geschlemmt und Musik gemacht: Kirchweihkarten in den Wirtshäusern, Schausteller am Marktplatz, die Kerwaspiele des TSV, der Kerwaumzug und das Bürgerschießen. Neu dieses Jahr: Am Kerwa-Samstag wird die neue Bäckertheke im Gemeindeladen Um’s Eck eingeweiht.

Mittwoch, 4. November

abends: Berchkerwa mit den Kerwabuum in der Pizzeria Il Gabbiano und Kerwaschlachtschüssel im Landgasthof Büttelberg

Donnerstag, 5. November

ab 17:00 Uhr: Kerwa-Auftakt mit Schlachtschüssel im Gasthaus Monte Pedro (Reservierung erbeten)

abends: Kerwa-Auftakt mit Schaschlik & Kirchweihkarte im Gasthaus Rotes Ross, Kirchweihkarte im Landgasthof Büttelberg

Freitag, 6. November

ab 10:00 Uhr: Legendärer Frühschoppen mit Weißwurst und Wiener im Schützenhaus

ab Mittag: Schausteller am Marktplatz, Imbiss der Fam. Heimann und neu: Ausschank bei Fam. Mühl im Torbogen der alten (und hoffentlich bald wieder neuen) Brauerei direkt am Marktplatz

Kirchweihkarte im Landgasthof Büttelberg

ab 17:00 Uhr: Live-Musik mit den Bernemer Berchzwetschgen im Gasthaus Monte Pedro (Reservierung erbeten)

abends: Kerwa-Grillbuffet und Kerwa-Schmankerl auf die Hand mit Wirtshausmusik im Roten Ross,

abends: Kirchweihkarte in der Pizzeria Il Gabbiano

ab 18:00 Uhr: Kerwabetrieb im Schützenhaus mit Live-Probe der Blaskapelle Marktbergel, anschließend Wirtshausmusik

Samstag, 7. November

10:00 Uhr: Offizielle Einweihung der neuen Bäckertheke im Gemeindeladen Um’s Eck mit Weißwurst-Frühschoppen (solange der Vorrat reicht), unterstützt von Lieferanten unseres Gemeindeladens

ab ca. 11:00 Uhr: Schausteller, Imbiss & Ausschank am Marktplatz

ab Mittag Kirchweihkarte im Landgasthof Büttelberg

12:30 Uhr: Kerwaspiel TSV Marktbergel II – (SG) Lenkersheim-Oberndorf I, Sportanlage Am Sportplatz 2

14:30 Uhr: Kerwaspiel TSV Marktbergel – TSC Neuendettelsau II

nach dem Kerwaspiel: Live-Musik mit Markus Müller im Gasthaus Monte Pedro

ab 17:00 Uhr: FFW-Kerwa im Schützenhaus mit Musik von Andy O., warme Küche bis 21:00 Uhr, danach Barbetrieb, Getränkespecial „Sirenensprizz“, Eintritt frei

abends: Kerwa-Grillbuffet und Kerwa-Schmankerl auf die Hand mit Wirtshausmusik im Roten Ross,

abends: Kirchweihkarte in der Pizzeria Il Gabbiano

Sonntag, 8. November

10:00 Uhr: Kirchweihgottesdienst mit Pfr. Dirk Brandenberg in der Kirche St. Veit

ab ca. 11:00 Uhr: Schausteller (heute auch mit Spielzeugstand), Imbiss & Ausschank am Marktplatz

mittags: Kerwa-Mittagstisch im Gasthaus Monte Pedro (11:00–13:30 Uhr, Reservierung erbeten),

Mittagstisch mit Kirchweihkarte in der Pizzeria Il Gabbiano (ab 11:30 Uhr)

Kirchweihkarte im Roten Ross und auch

Kirchweihkarte im Landgasthof Büttelberg

ca. 13:30 Uhr: Legendärer Kerwaumzug der Kerwabuum am Marktplatz

abends: Kerwa-Grillbuffet und Kerwa-Schmankerl auf die Hand mit Wirtshausmusik im Roten Ross

Montag, 9. November

08:45 Uhr: Königsabholung von Schützenkönig Stefan Braun, Treffpunkt Schützenhaus

ab 09:30 Uhr: Gemeindlicher Frühschoppen im Schützenhaus, Bürgermeister Martin Grosch lädt ein; danach Bürgerschützenumzug

ab 11:30 Uhr: Kirchweihkarte im Schützenhaus und im Gasthaus Rotes Ross

ab 13:00 Uhr: Bürgerschießen der Gemeinde Marktbergel im Schützenhaus.

Alle Volljährigen mit Hauptwohnsitz in Marktbergel (incl. aller Ortsteile) sind herzlich eingeladen!

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Großes Finale: Freitag, 13. November

19:00 Uhr (Saalöffnung 18:30 Uhr): Schützen- & Bürgerball im Schützenhaus mit Königsproklamation, Preisverteilung und Kerwapreisverlosung der Kerwabuum, Musik: Markus Müller, Barbetrieb zum Abschluss der Kerwa