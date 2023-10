Nach 3 Jahren Pause heißt es am 25. November 2023 endlich wieder “Rocknacht in Michelbach”.

Zum 5. Mal wird euch die Band SNOW ordentlich einheizen. Sie haben einigeÜberraschungen für euch im Gepäck, also seid gespannt was euch auf der legendären Rocknacht in Michelbach erwartet.

Bei Snow geht es alles andere als kalt zu. Vielmehr gelingt es Ihnen innerhalb kürzester Zeit, die Meute zum Kochen zu bringen. Mit rasanten Outfitwechseln geht es durch die gesamte Bandbreite der Partyhits.Egal ob aktuelle Dance Charts, Rock & Pop oder Schlager. SNOW gelingt es immer, zusammen mit dem Publikum eine riesen Party zu feiern und die Nacht zum Tag werden zu lassen. Also seid dabei und feiert mit uns!

Zum Warm up wird euch ab ca. 20:30 Uhr die Newcomerband „New2morrow“ordentlich einheizen! Früh da sein lohnt sich also!