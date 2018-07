Kerwe Neckarelz

Die Kerwe in Neckarelz gehört mittlerweile schon zu einer fest eingeplanten Veranstaltung in der Region und findet auch in diesem Jahr wie gewohnt am 3. Wochenende im August statt. Vom 17. bis 20. August können die Gäste des Festes viel erleben, von Flohmarkt über Fahrgeschäfte bis hin zu Cocktailbars und Live-Musik Auftritten. An den Ständen auf der Kerwe in Neckarelz wird eine ausgewählte kulinarische Vielfalt geboten, sowie auch zahlreiche Vergnügungsangebote zur Verfügung gestellt.Zum ersten Mal findet ein Kerwe Warm-Up im Zelt des Mosbacher Brauhauses statt. Den Auftakt zur Kerwe bereitet einer der DJ‘s der bekannten Rockveranstaltung „TOUCH meets ROCKPALAST“. Töni wird in Solo-Tour-Manier das Brauhaus Zelt ab 19:00 Uhr mit Rock- und Metalmusik der Extraklasse zum Beben bringen.Am Samstag geht es dann ab 16:00 Uhr auf dem Messplatz los mit dem 2-Tages-Flohmarkt und um 17:30 Uhr wird auch wieder der traditionelle Fassanstich vollzogen, welcher durch den Männergesangsverein Neckarperle musikalisch umrahmt wird. Im Festzelt wird ab 20:00 Uhr die Band „Ear Candy“ rund um den kanadischen Musiker Brett Rock den Spaß an der Musik auf der Bühne ausleben und die Zuhörer begeistern und mitreißen. Die Musiker mit langjähriger Bühnenerfahrungen spielen Titel von Billy Joel, The Police, Elton John und vielen anderen namhaften Künstler und geben den Songs einen eigenen persönlichen Touch, frei nach dem Motto: „Mit EAR CANDY bekommt jeder was Süßes für die Ohren!“Der Sonntag wird mit einem ökumenischen Kerwe-Gottesdienst vor dem evangelischen Gemeindehaus ab 10:30 Uhr eröffnet und wird vom Posaunenchor begleitet. Ab 11:30 Uhr können die Gäste dann zum Frühschoppen im Festzelt des Mosbacher Brauhauses der traditionellen Blasmusik des Musikvereines aus Grombach lauschen. Im Heimatmuseum dürfen die Besucher sich anschließend bei einem Stückchen Kuchen und einer Tasse Kaffee über die Geschichte der Gemeinde Neckarelz informieren. Am Abend wird die Band „plug’n’play live“ nochmal das Zelt des Mosbacher Brauhauses füllen und den Gästen kräftig einheizen. Seit mehr als zehn Jahren steht die Band plug ´n´ play live aus Mosbach auf der Bühne. Mit Covermusik von Rock, Pop, Funk bis hin zu Party-Klassikern in individuellen Interpretationen hat plug ´n´ play schon einige Veranstaltungen in Mosbach gerockt. Die Musiker haben sich zum Ziel gesetzt, das Publikum durch die gemeinsame Leidenschaft zur Musik mitzureißen und anzustecken.Der Ausklang zur Kerwe wird etwas ruhiger gestaltet und die Gäste können es sich zum Abschluss nochmal gut gehen lassen, denn an allen Ständen wird ein traditioneller Kerwe-Mittagstisch angeboten. Die Schlussveranstaltung findet im Festzelt des Mosbacher Brauhauses mit dem Musiker Michael Brendle statt. Der schon durch zahlreiche Auftritte mit der Band „Sait Ziehing“ und durch sein musikalisches Engagement beim irischen Männerchor in Obrigheim bekannte Michael Brendle wird am Montag Abend die Kerwe durch einen Solo-Auftritt in ruhiger Atmosphäre ausklingen lassen.