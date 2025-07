Kerwe und Dorffest Hilsbach

im Stadtteil Hilsbach findet am Samstag, den 13.09. und Sonntag, den 14.09.25 die Hilsbacher Kerwe mit dem 36. Straßenfest der Vereine statt.

Veranstaltungsort ist der alte Ortskernbereich bei der Festhalle und der Verwaltungsstelle. Festeröffnung ist am Samstag (13.09.) um 18.00 Uhr auf dem Parkplatz vor der Festhalle mit dem obligatorischen Fassbieranstich und Freibier (zusätzlich Liedvorträge vom Männergesangsverein Hilsbach und Salutschießen vom Verein „Tillys wilder Haufen zu Hilspach 1622 e.V.). Es beteiligen sich örtliche Vereine, Verbände und Gruppen bei dem Kirchweih- und Straßenfest mit Festzelten in den Straßenbereichen Lampertsgasse und Am Zehnt. In der Festhalle erfolgt von einem Zusammenschluss von sieben Vereinen die Bewirtung der Festbesucher.