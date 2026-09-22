KerzenSchein & Vinyl in der Mineraltherme Böblingen

Flackerndes Kerzenlicht trifft auf das sanfte Knistern klassischer Schallplatten. Die einzigartige Kombination aus analogem Sound und entspannendem Ambiente lädt zum Verweilen und Träumen ein. Im Licht unzähliger Kerzen erstrahlt die stilvolle Architektur der Badehalle in ganz besonderem Glanz. Alle Gäste sind eingeladen im gesunden, mineralreichen Thermalwasser zu entspannen, die Seele baumeln zu lassen und dabei Kraft und gute Laune zu tanken.