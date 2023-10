15 Länder, 25.000 km, 5 Monate; Vortrag: Mit Boffa unterwegs - Sarose

Mit dem Allrad auf der alten Seidenstraße durch Zentralasien durch herrliche Gebirgslandschaften in Kirgistan und Tadschikistan. Über den Pamir Highway eine der spektakulärsten Höhenstraßen der Welt. Weiter mit glanzvollen Höhepunkten der islamischen Architektur in sagenumwobenen Städten wie Buchara. Dann durch die Wüste Kara-Kum mit dem ‚Tor zur Hölle‘, dem brennenden Krater, in einem fast unbekannten Land Turkmenistan. Den Abschluss bildet der Iran. Ein Abend der Superlative. In seiner bekannt lockeren Art berichtet Boffa über allerhand Ungewöhnliches.