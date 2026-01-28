Ketil Bjørnstad - Solo Piano "Evening Song"

Vor 20 Jahren spielte er zum ersten Mal in Schwäbisch Hall und verzauberte das Publilkum mit seinem Pianoalbum "Floating" sowie der Lesung aus seinem Roman "Vindings Spiel": Ketil Bjørnstad.

Der norwegische Meisterpianist und Bestsellerautor ist in seinem Heimatland Kult. Neben Jan Garbarek zählt Bjørnstad zu den einflussreichen Jazzgrößen Norwegens. Seine Kompositionen haben den Filmemacher Jean-Luc Godard so fasziniert, dass er Bjørnstad die Filmmusik für "Forever Mozart" hat komponieren lassen. Bjørnstads Problem: "Ich weiß immer nicht, soll ich eine Geschichte mit Worten erzählen oder mit Musik." . Über 50 Alben hat der Musiker veröffentlicht, davon 15 beim renommierten Label ECM, und er schrieb mehr als 30 Romane, die auch in Deutschland begeisterte Leser gefunden haben.Ketil Bjørnstad ist ein wahrer Renaissance-Mann - er ist Musiker und Autor, verwebt Klassik und Jazz, philosophiert mit Worten und Tönen und versteht sich darauf, seinem Publikum direkt ins Herz zu spielen. Seine Autobiografie "Die Welt, die meine war" gibt tiefe Einblicke in ein europäisches Künstlerleben, das von der Zeitgeschichte geprägt wird.

Der 1952 in Oslo geborene Ketil Bjørnstad wurde in London, Paris und Oslo als klassischer Pianist geschult, debütierte 1969 mit sechzehn Jahren als Solist des Philharmonischen Orchesters von Oslo mit Bela Bartóks "Piano Concerto No. 3". Noch im selben Jahr entdeckte er Miles Davis' Album "In A Silent Way", das ihn dazu verleitete, sich mit Feuereifer dem Jazz zuzuwenden.

Auf seinem Album „Evening Song“ präsentiert Ketil Bjørnstad Klaviermusik für die Abenddämmerung nach seinen Gedichten aus dem Band „Boot auf dem Fjord“. Ketil Bjørnstad erklärt: "In „Evening Song“ kehre ich in einen intimen Raum zurück, allein mit dem Flügel und all seinen Möglichkeiten, wo jeder Oberton eine Rolle spielt. Klang, Rhythmus, Melodie und Improvisation. Das ist seit vielen Jahren mein Lebensprojekt. Inspiration ist alles, was das Leben bereithält. Widrigkeiten, Erfolg, Schönheit, Verzweiflung, Freude."