Keyfiddle-Journey

Thomas Roth hat sich als Ausnahme-Nyckelharpa-Spieler einen Namen gemacht. Er entwickelte einen eigenen Stil auf diesem wenig bekannten, historischen Instrument aus Schweden, das auch Keyfiddle oder Schlüsselfiedel genannt wird.

Er hat dieses Instrument gewissermaßen vom Keuschheitsgürtel der Mittelaltermusik befreit und präsentiert mit seinem Trio Eigenkompositionen und Traditionals zwischen Klassik, Folk, Jazz und poppiger Weltmusik. Und das mit solcher Energie, Hingabe und Spielfreude, dass ihn die Presse als „Hexenmeister mit dem Zauberbogen“ betitelte. Auch dieses Mal wird er die richtigen Ingredients finden, den Autumn in New York verklanglichen, eine Hymne an München zelebrieren, die Welsh Air streicheln oder den Take Five fiddeln.

Thomas Roth Schlüsselfiedel / Harald Scharpfenecker Gitarre / Florian Huber Percussion