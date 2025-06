Keyon Harrold Quintet

Als Solist hat sein einzigartiger, warmer Trompetenklang im mittleren Register eine dramatische Wirkung, ohne zu übertreiben, und fasziniert das Publikum mit emotional geladenen Konzerten.

Neben seiner führenden Rolle im Jazz hat Keyon Harrold mit vielen Top-Hip-Hop- und Pop-Künstlern zusammengearbeitet, darunter Snoop Dogg, Jay-Z, Beyoncé, Rihanna, Eminem, Maxwell und Anthony Hamilton sowie mit Rock-Legenden wie Keith Richards und Jeff Beck. Diese Erfahrungen erweiterten seine musikalischen Horizonte über Jazz hinaus und umfassen Funk, Afrobeat, R&B, Rock'n'Roll und Hip-Hop.

Er tourt derzeit mit einer Band, die eine der stärksten künstlerischen Aussagen heutiger Musikgruppen macht. Die Band bleibt im Jazz verwurzelt, improvisiert und soloisiert mit Autorität und verbindet das Spektrum der afroamerikanischen Musik zu einem klanglichen Ausdruck, der am besten als Bop Pop Hip-Hop Jazz beschrieben werden kann! Konzertbesucher bezeichnen seine Auftritte oft als die besten, die sie je erlebt haben.

Neben seinen Auftritten mit seiner Band kann er auch als Solist mit Big Bands und Orchestern auftreten. Zu seinen speziellen Konzertprogrammen gehören unter anderem ein Duo mit Jason Moran und das Programm "Jazz and The Birth of Hip Hop" mit besonderen Gästen wie MC Black Milk, Chris Dave und Georgia Anne Muldrow.