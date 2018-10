× Erweitern KGB KGB

Der Jubel rollt weiter: Überwältigt vom Erfolg ihres ersten Einsatzes haben »KGB« (Kuhnle Gaedt Baisch) entschieden, die Jubeltour fortzusetzen. Das Büro für humoristische Angelegenheiten (BfhA) teilt mit, dass drei Top-Mitarbeiter wieder aktiviert wurden. Otto Kuhnle (ex Trio blamage, ex Comedy Factory) als Spezialist für visuelle Spaßbehandlungen, Michael Gaedt (ex kleine Tierschau, Soko Stuttgart) als Mann fürs Grobe (MfG) und Roland Baisch (ex Scherbentheater, Shy Gys, ex Comedy Factory Männerabend) als Träger des Kleinkunstpreises BW und mehrfach verurteilt für gefährliche Witze. Doch Obacht: Die drei freilaufenden Komiker gelten als sehr witzig und scheuen sich nicht, auch unter der Gürtellinie zuzuschlagen. Hochgradig musikalisch und anarchistisch stellen sie eine Bedrohung für die gesamte Kulturszene dar.

Fr. 9. Nov., Welfensaal, Waiblingen, www.sbegroup.info