KGB - Kuhnle, Gaedt & Baisch

„In 180 Jahren um die Welt“

Solange sie sicher erinnern können sind die drei, in die Jahre gekommenen, Altmeister des Humors auf den Bühnen der Welt unterwegs gewesen. Ob Solo, oder in verschiedenen Gruppen, sie waren schon da, als es den Begriff Comedy noch gar nicht gab. Vor fünf Jahren beschlossen die drei Comedy-Legenden Otto Kuhnle (Ex Trio Blamage), Michael Gaedt (Ex Kleine Tierschau) und Roland Baisch (Ex Shy Guys) sich unter dem Namen „KGB“, einem Akronym ihrer Nachnamen, ein Programm zu erarbeiten, in dem sie endlich hemmungslos Stereotype bestätigen und feiern konnten. Nun haben sie sich aus aktuellem Anlass entschlossen diesen Namen abzulegen um mit ihren bürgerlichen Namen die Welt zu einem fröhlicheren Ort zu machen.

Ein Riesenspaß mit Dressuren, Opernarien und altersgerechter Akrobatik. Die Drei tanzen, zaubern und singen nebenbei noch spaßige Ohrwürmer, mal virtuos, mal gnadenlos albern und selbst, wenn mal was holpert: den Dreien missraten manche Gags schöner als sie anderen gelingen... und über allem schwebt eine unglaubliche Lebenserfahrung.

The show must go on...

HAUPTAMTLICHE MITARBEITER

Die Zeiten werden härter und die Anforderungen größer. Das Unterhaltungsgeschäft muss und darf nicht von halbprofessionellen Selbstdarstellern dominiert werden. Und so ist das Büro für humoristische Angelegenheiten (BfhA) stolz mitteilen zu dürfen, dass drei Top Mitarbeiter wieder aktiviert wurden.

Knallharte Spezialisten die ihr Handwerk verstehen.

Hochmusikalisch, technisch auf dem neuesten Stand und durch langjähriger Erfahrung im Hochofen des Showgeschäfts geschmiedet:

Otto Kuhnle

(ex Trio Blamage, ex Comedy Factory) – Spezialist für visuelle Spaßbehandlungen (SfvS) – So ungefähr circa 40 Dienstjahre –

Barry Award Nominee, Melbourne Comedy Festival – Malcolm Hardee Award, Edinburgh Festival – Kleinkunst Festival der Wühlmäuse, 1. Preis.

www.ottokuhnle.de

Michael Gaedt

(ex Die Kleine Tierschau, ZDF Serie Soko Stuttgart), Mann fürs Grobe (MfG)

Preise: Mehrfach umdekoriert

www.michael-gaedt.de

Roland Baisch

(ex Scherbentheater, Shy Gys, ex Comedy Factory, Männerabend) mehrfach verurteilt für gefährliche Witze, 40 Dienstjahre, Senior Comedian (SC) Kleinkunstpreis BW, Träger des Goldenen Rolands

www.rolandbaisch.de

Warnung: Die drei freilaufenden Komiker gelten als sehr witzig und scheuen sich nicht auch unter der Gürtellinie zuzuschlagen. Hochgradig musikalisch und anarchistisch stellen sie eine Bedrohung für die gesamte Kulturszene dar. Falls diese drei Männer es schaffen, einen ihrer gefeierten Auftritte durchzustehen, ist es als ob sich Nord Korea, Russland und die USA die Hände reichen. Sie sind als Apostel der Liebe im Auftrag des Weltfriedens unterwegs.