„Ich möchte meine Liebe zur klassischen Musik teilen. Das ist meine Botschaft“, sagt Khatia Buniatishvili. Und vermutlich gibt es derzeit keine andere Pianistin, die ihre Emotionalität so offen zeigt: Sie dirigiert mit, wiegt sich im Rhythmus, lässt Schmerz und Freude als Spiegel ihrer inneren Regungen auf dem Gesicht aufscheinen und kommt so ihrem Publikum nah. Ihre Konzerte sind ein Gesamtkunstwerk, ihre Interpretationen absolut individuell, denn Freiheit ist für die georgisch-französische Pianistin das höchste Gut. Dazu gehört auch die Freiheit, sich nicht Jahre im Voraus auf Konzertprogramme festlegen zu müssen, die dann vielleicht in der aktuellen Lebensphase keine so große Rolle mehr spielen. Inzwischen aber hat Khatia Buniatishvili für ihr Konzert bei Fokus Klavier ein wunderbares Programm zusammengestellt, das wie so oft bei ihr einen ganz großen musikalischen Bogen spannt - von Bach über Mozart bis hin zu Frédéric Chopins berühmter Sonate „mit dem Trauermarsch“ und Franz Liszts virtuosem Mephisto-Walzer.