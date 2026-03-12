KI–Labor Tag 1

Zwischen Weltuntergangvisionen und Heilsversprechen kursieren verschiedenste Szenarien über die Auswirkungen der KI-Revolution auf unsere kollektive Zukunft. Ob sie uns die Arbeit erleichtert, ab- oder gar wegnimmt? Ob sie sich verselbstständigt und gegen ihre Schöpfer wendet? Oder ganz neue Möglichkeiten eines gleichberechtigten Miteinanders eröffnet? Klar ist, es wird uns alle betreffen – auf unterschiedlichste Weisen. Zum Auftakt des KI-Labors teilen namhafte Expert*innen unterschiedlichster Fachbereiche in jeweils sieben Minuten ihre Gedanken darüber, wie sie sich die Zukunft in sieben Jahren vorstellen.

Ranga Yogeshwar eröffnet den Abend mit einer Keynote unter dem Titel Emils Welt. Yogeshwar zählt zu den führenden Wissenschaftsjournalisten Deutschlands, bekannt aus TV-Sendungen wie Kopfball (ARD), Quarks&Co (WDR) und Die große Show der Naturwunder (ARD). Geboren 1959 in Luxemburg, studierte er Experimentelle Elementar­teilchenphysik und Astrophysik und arbeitete am Schweizer Institut für Nuklearforschung (SIN), am CERN in Genf und am Forschungszentrum Jülich. Yogeshwar erhielt über 60 Fachpreise und wurde vielfach ausgezeichnet, so etwa mit der Ehrendoktorwürde der Universität Wuppertal, dem Bundesverdienstkreuz der BRD, dem Verdienstorden des Landes NRW und dem Ordre de Mérite du Grand-Duché de Luxembourg.

Im zweiten Teil des Abends, der von einer Band musikalisch gerahmt wird, sprechen unter dem Titel Die Zukunft in sieben Minuten Petra Olschowksi, Ministerin für Wissenschaft, Forschung und Kunst des Landes Baden-Würt­tem­berg, die Hessische Ministerin für Digitalisierung und Innovation Kristina Sinemus, der Medienwissenschaftler Martin André, Tanja Rückert, Mitglied der Geschäftsführung der Robert Bosch GmbH, Michael Resch Direktor des Höchst­leistungsrechenzentrum Stuttgart, Alistair Hudson Direktor des Zentrums für Kunst und Medien Karlsruhe, der Präsident des Bundesverbandes der deutschen Industrie Peter Leibinger, der Dramatiker und Autor Thomas Köck sowie F.A.Z.-Journalist und Autor Simon Strauß.