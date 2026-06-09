KI-Festival 2026

Das KI-Festival ist ein jährliches Highlight der Heilbronner KI-Landschaft – für alle Generationen, von jung bis alt.

Die zweitägige Veranstaltung, die bis zu 13.500 Besucherinnen und Besucher in den Zukunftspark Wohlgelegen zieht, feiert und zeigt KI in all ihren Facetten – mit interaktiven Erlebnissen, Live-Musik, Vorträgen, künstlerischen Installationen und praxisnahen Workshops für alle.

Weitere Infos auf ki-festival.de