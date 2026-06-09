KI-Festival 2026

bis

IPAI SPACES Im Zukunftspark 11/13, 74076 Heilbronn

Das KI-Festival ist ein jährliches Highlight der Heilbronner KI-Landschaft – für alle Generationen, von jung bis alt.

Die zweitägige Veranstaltung, die bis zu 13.500 Besucherinnen und Besucher in den Zukunftspark Wohlgelegen zieht, feiert und zeigt KI in all ihren Facetten – mit interaktiven Erlebnissen, Live-Musik, Vorträgen, künstlerischen Installationen und praxisnahen Workshops für alle.

Weitere Infos auf ki-festival.de

Info

IPAI SPACES Im Zukunftspark 11/13, 74076 Heilbronn
Festivals & Open Airs
bis
Google Kalender - KI-Festival 2026 - 2026-07-25 12:00:00 Google Yahoo Kalender - KI-Festival 2026 - 2026-07-25 12:00:00 Yahoo Outlook Kalender - KI-Festival 2026 - 2026-07-25 12:00:00 Outlook iCalendar - KI-Festival 2026 - 2026-07-25 12:00:00 ical

Tags