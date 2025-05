KI-Festival Heilbronn - powerd by IPAI

Der IPAI (Innovationspark Künstliche Intelligenz) wird 2025 Gastgeber des KI Festivals! 🎉 Was das heißt? Noch mehr Innovation, noch mehr Zukunft, noch mehr Möglichkeiten, KI live zu erleben - direkt bei uns im IPAI.

💡🤖 Gemeinsam machen wir Heilbronn zum Place-to-be für alle, die KI nicht nur verstehen, sondern mitgestalten wollen!

Freut euch auf ein vielfältiges Programm – von interaktiven Aktionen für die ganze Familie bis zu Deep-Dive-Sessions für KI-Profis. Spannende Ausstellende und ein entspanntes Festival-Setting mit Live-Musik, Food Trucks und vielem mehr erwarten euch. 🎶🍔🏃‍♂️

Mit dem IPAI (Innovationspark Künstliche Intelligenz) haben wir eine der führenden Plattformen für KI-Innovation in Europa geschaffen. Als Global Home of Human AI, bieten wir mit einem starken Netzwerk aus Forschung, Industrie und Start-ups, die perfekte Umgebung, um KI verantwortungsvoll zu entwickeln und anzuwenden. Als neuer Host, bringen wir also noch mehr KI-Expertise und außergewöhnliche Erlebnisse in das KI Festival Heilbronn ein.

📌 Zukunftspark Wohlgelegen & Besucherzentrum der IPAI SPACES

Stay tuned – Weitere Infos folgen! 🔥