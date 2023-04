Ki im Kino #6: 2001: A Space Odyssee

Film: »2001: A Space Odyssee « | 1968 | 139 min | OmU

Anschließend im Café HAAG | Kurzvortrag & elektronische Musik

Stanley Kubrick definierte in seinem Science-Fiction-Meisterwerk»2001: A Space Odyssey« die Grenzen des Filmemachens neu. Steinzeit: In Gegenwart eines mysteriösen schwarzen Obelisken entdecken die Menschen den Gebrauch von Werkzeugen –und Waffen – und unternehmen gewaltsam erste Schritte in Richtung Intelligenz. 1999: Auf dem Erdmond entdecken Astronauen einen weiteren mysteriösen schwarzen Obelisken. 2001: Zwischen Erde und Jupiter macht der intelligente Computer des Raumfahrzeugs einen Fehler, der den größten Teil der menschlichen Besatzung tötet – und tötet dann weiter, um seinen Fehler zu verbergen. Jenseits der Zeit: Der einzig Überlebende der Reise zum Jupiter steigt zur nächsten Stufe der Menschheit auf.