KI-Magie: Künstliche Intelligenz verstehen - Chancen nutzen, Risiken erkennen

Texte schreiben, Grafiken erstellen, Homepages programmieren, ganze Arbeitsschritte selbstständig erledigen – Künstliche Intelligenz kann heute, was vor Kurzem noch nach Science-Fiction klang.

Sie steckt längst in unserem Alltag, doch nur die wenigsten wissen, was eigentlich hinter dem „Zauber“ steckt. Genau hier setzt dieser Vortrag an.

In einer anschaulichen und unterhaltsamen Reise hinter die Kulissen der KI erfahren Sie, wie diese Systeme funktionieren – ganz ohne Fachchinesisch. Anhand von Beispielen wird greifbar, was KI heute leisten kann und wo ihre Grenzen liegen. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf dem Prompting. Denn wer die richtigen Fragen stellt, bekommt die besten Antworten.