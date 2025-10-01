KI Salon Community Event #16 powerded by IPAI Foundation

Liebe KI-Enthusiasten und -Expertinnen, wir laden euch herzlich ein, am 16. Community Event des KI Salons teilzunehmen.

> Begrüßung und Rückblick: Begrüßung, Vorstellung und ein spannender Rückblick auf die Entwicklungen seit dem letzten Community Event.

> Neues aus der KI-Welt: Robert wird uns wieder die aktuellsten Trends und Entwicklungen aus der KI-Welt vorstellen.

> Digitaler Twin: IPAI Mitarbeiter Ahmed Abdelkader Ibrahim wird uns zeigen, wie der neue IPAI Campus aussehen wird. WICHTIGE INFO: Dieser Vortrag wird auf Englisch stattfinden.

> Robotik-Wochen im Living Room: Parallel zu den Robotik-Wochen werden wir zwei spannende Use Cases zum Thema Robotik kennenlernen

> Ausblick KI Salon: Lasst uns gemeinsam einen Blick auf die zukünftigen Events und Themen des KI Salons werfen.

> Abschluss und Networking: Um den Abend in gemütlicher Atmosphäre ausklingen zu lassen gibt es Snacks, Getränke und die Möglichkeit, mit Gleichgesinnten zu Netzwerken.