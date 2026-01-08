KI Salon: Community Event #18

Was erwartet euch?
Treffe die KI-Community bei unserem nächsten KI Salon Event im IPAI SPACES!
Für wen ist dieses Event? Das Event ist für jede/n der/die sich für KI interessiert. Egal ob Interessiert/e, Experte, Bürger, Laie. Wir freuen uns über jeden.
Hier eine Struktur des Events:
- Begrüßung und Rückblick: Begrüßung, Vorstellung und ein spannender Rückblick auf die Entwicklungen seit dem letzten Community Event.
- Neues aus der KI-Welt: Robert wird uns wieder die aktuellsten Trends und Entwicklungen aus der KI-Welt vorstellen.
- Lokale KI: Sicher und Cloud-frei: Stefan Bauer (Data Engineer) und Jonas Trottnow (Gründer und KI Ingenieur) zeigen euch, wie ihr leistungsstarke künstliche Intelligenz (KI) vollständig unabhängig von Cloud-Anbietern direkt auf eurer eigenen Hardware betreibt, an dem Beispiel Medienanalyse & Archiverschließung des Start-Ups Colibri.
- Diverse Themen: Weitere Details zu den Themen und Referenten werden in Kürze auf der Homepage bekannt gegeben.
- Ausblick KI Salon: Lasst uns gemeinsam einen Blick auf die zukünftigen Events und Themen des KI Salons werfen.
- Abschluss und Networking: Um den Abend in gemütlicher Atmosphäre ausklingen zu lassen gibt es Snacks, Getränke und die Möglichkeit, mit Gleichgesinnten zu Netzwerken.
Weitere Infos auf www.ki-salon.net/event/community-event-18
Info
IPAI SPACES Im Zukunftspark 11/13, 74076 Heilbronn
Vorträge & Lesungen