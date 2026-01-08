KI Salon: Community Event #18

Gemeinsam

bis

IPAI SPACES Im Zukunftspark 11/13, 74076 Heilbronn

Was erwartet euch?

Treffe die KI-Community bei unserem nächsten KI Salon Event im IPAI SPACES! 

Für wen ist dieses Event? Das Event ist für jede/n der/die sich für KI interessiert. Egal ob Interessiert/e, Experte, Bürger, Laie. Wir freuen uns über jeden.

Hier eine Struktur des Events:

  • Begrüßung und Rückblick: Begrüßung, Vorstellung und ein spannender Rückblick auf die Entwicklungen seit dem letzten Community Event.
  • Neues aus der KI-Welt: Robert wird uns wieder die aktuellsten Trends und Entwicklungen aus der KI-Welt vorstellen. 
  • Lokale KI: Sicher und Cloud-frei: Stefan Bauer (Data Engineer) und Jonas Trottnow (Gründer und KI Ingenieur) zeigen euch, wie ihr leistungsstarke künstliche Intelligenz (KI) vollständig unabhängig von Cloud-Anbietern direkt auf eurer eigenen Hardware betreibt, an dem Beispiel Medienanalyse & Archiverschließung des Start-Ups Colibri.
  • Diverse Themen: Weitere Details zu den Themen und Referenten werden in Kürze auf der Homepage bekannt gegeben.
  • Ausblick KI Salon: Lasst uns gemeinsam einen Blick auf die zukünftigen Events und Themen des KI Salons werfen.
  • Abschluss und Networking: Um den Abend in gemütlicher Atmosphäre ausklingen zu lassen gibt es Snacks, Getränke und die Möglichkeit, mit Gleichgesinnten zu Netzwerken.

Weitere Infos auf www.ki-salon.net/event/community-event-18

Info

IPAI SPACES Im Zukunftspark 11/13, 74076 Heilbronn
Vorträge & Lesungen
bis
Google Kalender - KI Salon: Community Event #18 - 2026-02-25 17:30:00 Google Yahoo Kalender - KI Salon: Community Event #18 - 2026-02-25 17:30:00 Yahoo Outlook Kalender - KI Salon: Community Event #18 - 2026-02-25 17:30:00 Outlook iCalendar - KI Salon: Community Event #18 - 2026-02-25 17:30:00 ical

Tags