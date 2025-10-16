KI Salon DISPUT: Die wichtigsten Positionen zu künstlicher Intelligenz

KI Salon Disput – eine Performance: Die wichtigsten Positionen zu künstlicher Intelligenz besser verstehen. Wie sprechen wir über KI – und welche Haltung steckt eigentlich hinter den Narrativen, mit denen wir uns identifizieren?
In ungewöhnlichen, inszenierten Streitgesprächen schlüpfen KI-Expert:innen in die Rollen von Vertreter:innen zentraler Fraktionen:
- die warnende Doomerin
- den skeptischen Gloomer
- die zutiefst optimistische Zoomerin
- die gestaltende Bloomerin
- den leugnenden Denialist
IPAI SPACES Im Zukunftspark 11/13, 74076 Heilbronn
