KI Salon DISPUT: Die wichtigsten Positionen zu künstlicher Intelligenz

KI Salon Disput – eine Performance: Die wichtigsten Positionen zu künstlicher Intelligenz besser verstehen. Wie sprechen wir über KI – und welche Haltung steckt eigentlich hinter den Narrativen, mit denen wir uns identifizieren?

In ungewöhnlichen, inszenierten Streitgesprächen schlüpfen KI-Expert:innen in die Rollen von Vertreter:innen zentraler Fraktionen: