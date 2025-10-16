KI Salon DISPUT: Die wichtigsten Positionen zu künstlicher Intelligenz

Workshop

bis

IPAI SPACES Im Zukunftspark 11/13, 74076 Heilbronn

KI Salon Disput – eine Performance: Die wichtigsten Positionen zu künstlicher Intelligenz besser verstehen. Wie sprechen wir über KI – und welche Haltung steckt eigentlich hinter den Narrativen, mit denen wir uns identifizieren? 

In ungewöhnlichen, inszenierten Streitgesprächen schlüpfen KI-Expert:innen in die Rollen von Vertreter:innen zentraler Fraktionen:

  • die warnende Doomerin
  • den skeptischen Gloomer
  • die zutiefst optimistische Zoomerin
  • die gestaltende Bloomerin
  • den leugnenden Denialist

Info

IPAI SPACES Im Zukunftspark 11/13, 74076 Heilbronn
Vorträge & Lesungen
bis
Google Kalender - KI Salon DISPUT: Die wichtigsten Positionen zu künstlicher Intelligenz - 2025-10-16 18:30:00 Google Yahoo Kalender - KI Salon DISPUT: Die wichtigsten Positionen zu künstlicher Intelligenz - 2025-10-16 18:30:00 Yahoo Outlook Kalender - KI Salon DISPUT: Die wichtigsten Positionen zu künstlicher Intelligenz - 2025-10-16 18:30:00 Outlook iCalendar - KI Salon DISPUT: Die wichtigsten Positionen zu künstlicher Intelligenz - 2025-10-16 18:30:00 ical

Tags