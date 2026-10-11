KI SALON FAMILIEN-SPECIAL @ Kinostar Arthaus: „Der wilde Roboter“

Der KI Salon lädt euch herzlich, passend zu den Robotic-Weeks in den IPAI Spaces, zum Familien-Special im Arthaus Kino Heilbronn ein! Kinder ab 6 Jahren sind dazu herzlich willkommen.

An diesem Nachmittag und Abend dreht sich alles um die faszinierende Verbindung von Künstlicher Intelligenz, Technologie und Emotionen auf der großen Leinwand. Erlebt gemeinsam mit uns ein besonderes Kinoerlebnis für die ganze Familie und schaut den fantastischen Animationsfilm „Der wilde Roboter“. Was erwartet dich: Das Event startet mit einer kurzen Begrüßung und einer Einführung in das Thema Künstliche Intelligenz und Medien – ganz kinderfreundlich und kurz gehalten. Anschließend zeigen wir euch den Kinofilm „Der wilde Roboter“. Im Anschluss an die Filmvorführung gibt es offenen Raum für gemeinsamen Austausch und Diskussionen über die gezeigten Zukunftsvisionen sowie das Zusammenspiel von Technologie und Natur. Der Film: Der wilde Roboter: Ein animierter Abenteuerfilm über den hochentwickelten Roboter Roz, der nach einem Schiffbruch auf einer unbewohnten Insel strandet. Um in der Wildnis zu überleben, lernt Roz, mit den Tieren zu kommunizieren, schließt unerwartete Freundschaften und übernimmt schließlich die Fürsorge für ein verwaistes Gänseküken.