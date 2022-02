Künstliche Intelligenz (KI) umgibt uns, im Smartphone, im Navigationsgerät und ist Teil unseres Lebens geworden. Auf mehreren politischen Ebenen wird daher darüber diskutiert, wie KI reguliert werden sollte.

Warum ist das wichtig? Was sollte KI können dürfen und was nicht? Rebecca Beiter, Cyber Valley Public Engagement Managerin, gibt in ihrem Vortrag eine Einführung, was KI eigentlich ist, und bietet einen Überblick darüber, wer bestimmt, was KI können darf und welche ethischen Fragen dabei eine Rolle spielen.

In der KI-Sprechstunde haben Sie die Möglichkeit, Ihre Fragen zu stellen und sich allgemeinverständlich aus erster Hand zu informieren. Sie müssen kein Vorwissen über KI mitbringen – melden Sie sich einfach an und kommen Sie vorbei!

In Kooperation mit Cyber Valley Public Engagement