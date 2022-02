Ein herkömmliches Computerprogramm gleicht einem Kochrezept: Konkrete Anweisungen werden schrittweise ausgeführt.

Dem gegenüber steht die Vision eines Algorithmus, der durch Lernen die Fähigkeit zur Verallgemeinerung erlangt und selbstständig Probleme lösen kann. Ein großer Durchbruch beim maschinellen Lernen wurde in den letzten Jahrzehnten durch den Einsatz künstlicher neuronaler Netze erzielt. Wie funktioniert dieses Lernen? Gibt es künstliche Kreativität? Wie lernt eigentlich der Mensch und wie inspiriert das die aktuelle Forschung und Entwicklung von künstlicher Intelligenz (KI)?

Auf diese Fragen geht der Vortrag von Annika Buchholz ein. Sie ist Forschungskoordinatorin am Max Planck Institut für Intelligente Systeme. Der Vortrag legt die Grundlage für die Diskussion über Potentiale und Grenzen des Einsatzes von KI. In der KI-Sprechstunde haben Sie die Möglichkeit, Ihre Fragen zu stellen und sich allgemeinverständlich aus erster Hand zu informieren. Sie müssen kein Vorwissen über KI mitbringen – melden Sie sich einfach an und kommen Sie vorbei!

In Kooperation mit Cyber Valley Public Engagement

