KI und Wohnen: Besuch im Wohnlabor

Die Künstliche Intelligenz hat das Potenzial, die Art und Weise, wie Menschen wohnen, grundlegend zu verändern. Sie kann Wohnungen intelligenter, komfortabler und effizienter machen sowie unsere Lebensqualität verbessern.

Es wird gemeinsam ein Wohnlabor am Bildungscampus in Heilbronn erkundet und geschaut, wie die KI auf Basis von individuellen Bedürfnissen eines Bewohners/ Teilnehmers, Entscheidungen trifft und personalisierte Wohnerlebnisse schafft. Auf Basis von Persönlichkeitsmerkmalen und Stimmung des Bewohners, generiert die KI in Echtzeit zum Beispiel Rezept- und Getränkevorschläge, kümmert sich um eine passende Raumatmosphäre (Beleuchtung und Aromadiffussion) und schlägt ein individuelles Unterhaltungsprogramm (z.B. Film, Musik, Kunst) vor. Es wird erlebt, wie KI-basiertes Wohnen sich den individuellen Bedürfnissen der Bewohner anpassen kann, was die Künstliche Intelligenz für Potenziale bietet, wo aber auch noch Schwachstellen und Forschungslücken bestehen.