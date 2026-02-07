KI, was geht? – Rundgang in Gebärdensprache

Kann Künstliche Intelligenz kreativ sein? Wie hilft sie in der Medizin? Beim Rundgang in Gebärdensprache erkundest du diese Fragen mit uns.

In der Sonderausstellung „KI, was geht?“ kannst du vieles selbst ausprobieren. Du siehst, was KI heute schon kann – und was nicht. Du erfährst, wie KI Aufgaben löst und wo ihre Grenzen sind. Gemeinsam schauen wir auf Vorteile und Nachteile. Dabei ist auch wichtig: Was denkst du darüber? Deine Meinung zählt.

Mit dabei: eine Gebärdensprach-Dolmetscherin und zwei Mitarbeiterinnen der experimenta.

Du kannst kostenlos teilnehmen. Bitte melde dich per E-Mail an.

Anmeldung und Rückfragen an: inklusion@experimenta.science

Termin: 2. Juli 2026, 16:00 – 17:30 Uhr

Treffpunkt: an der experimenta-Kasse