KI & Wir: Fake oder Fakt?

Wie Künstliche Intelligenz den Journalismus verändert - mit dem Schwäbischen Tagblatt und dem SWR.

KI-Tools ermöglichen es Journalist*innen, riesige Informationsmengen in Sekunden zu durchsuchen und Zusammenhänge sichtbar zu machen, die früher verborgen blieben.

Gleichzeitig können dieselben Technologien täuschend echte Texte, Bilder und Videos generieren und den Wahrheitsgehalt vieler Quellen infrage stellen. Mit dem technischen Fortschritt steigt das Tempo – und die Rate der Fake News gleich mit.

Ein Beispiel machte Anfang 2026 Schlagzeilen: Die „Heute“-Redaktion des ZDF entließ eine Korrespondentin, nachdem sich herausstellte, dass in ihrem Beitrag über Razzien der ICE-Behörde in den USA künstliche generierte Bilder von verzweifelten Kindern eingefügt worden waren – ohne Hinweis auf deren Herkunft. Was hier Empörung auslöste, könnte bald alltäglich werden.