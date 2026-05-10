KI & Wir: KI – Macht – Weiblichkeit

Wie wir von Vielfalt im Umgang mit Künstlicher Intelligenz profitieren - mit Sabine Buch.

Künstliche Intelligenz wird zu 74 Prozent von Männern entwickelt und genutzt – mit spürbaren Folgen für Design, Ethik und gesellschaftliche Teilhabe. Wie das Bild zeigt, sind die Arbeitsweisen und Perspektiven im Tech-Bereich vielfältig – genau diese Diversität fehlt jedoch oft in der KI-Entwicklung und Nutzung.

Dieser Vortrags- und Diskussionsabend aus der Reihe „KI & WIR“ beleuchtet zum einen, wie männlich geprägte Narrative die Ausbreitung von KI prägen und welche Gefahren darin liegen. Und zum anderen wird erkennbar, warum diverse Perspektiven entscheidend sind für eine empathische, inklusive Technologieentwicklung und -anwendung. Und wie es gelingt, (mehr) Frauen zu ermutigen, hierbei einen aktiven Part zu übernehmen.