Kick La Luna | mit Elke Voltz and friends

Female Worldmusic.

Ob Soul oder Salsa, Funk, Brasil oder Balladen: Die fünf Musikerinnen von Kick La Luna aus Frankfurt am Main stehen seit über 34 Jahren für mitreißende Konzerte mit starker Bühnenpräsenz und Entertainment-Qualitäten. In der deutschen Worldmusic-Szene ist die Band längst eine Institution. Kaum eine andere Formation vereint eine derartige stilistische Bandbreite mit so viel Energie und Haltung.

Mit ihrer zehnten CD „Nicht ohne uns“ haben Kick La Luna ihren unverwechselbaren Stil weiter verfeinert: mehrstimmiger Gesang, kraftvolle Soulstimmen, eingängige Hooklines, komplexe afro-brasilianische Rhythmen, Salsa-Arrangements, Funk-Riffs und engagierte Texte prägen ihren Sound. Ihre Songs stehen für Gleichberechtigung, Vielfalt, Toleranz und Offenheit. Sie machen Mut, berühren, reißen mit und rütteln auf. All das getragen von einer spürbar positiven Energie, mit der die Band seit 1992 konsequent ihren Weg geht.