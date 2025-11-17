Live-Konzert "Mir san oans" mit Werner Schmidbauer (Solo-Tour)

Vor zwei Jahren bescherte Werner Schmidbauer seinem Publikum bei uns einen magischen Abend.

Mit seiner Solo-Tour zum neuen Album "Mia san oans" macht der sympathische Herzensmensch und Vollblutmusiker wieder halt bei uns auf der Forstkulturbühne. Er will mit brandneuen Songs, aber auch vielen alten Herzensliedern seinem Publikum nahe, persönliche, aber auch und vor allem mutmachende verbindende und lustige Konzertabende verbringen - getreu seinem Motto: "Ich bin wie immer wild entschlossen, jeden einzelnen Abend mit euch zu genießen, denn "MIA SAN OANS!"