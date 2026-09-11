Kick-Off "Future Archives - Archive der Zukunft!"

Im Kunstprojekt „Future Archives – Archive der Zukunft!“ kannst Du die Sammlungen verschiedener Museen besuchen – und das Bauernkriegsmuseum ist mit dabei! Du erhältst einen Blick hinter die Kulissen, kannst Widersprüche und Lücken entdecken und selbst kreativ werden. Uns interessiert, was Dich in der Sammlung interessiert – oder eben gerade nicht. Deine Perspektive ist gefragt!

Eine Gruppe internationaler Künstler:innen begleitet das Projekt und die Umsetzung Deiner Ideen. Am Ende steht eine gemeinsame Präsentation, deren Form Ihr selbst gestaltet: mit Fotografien, Videos, Sound, Text, Comicstrips, Performances, Installationen oder …

Kick-Off im Bauernkriegsmuseum

Das Bauernkriegsmuseum lädt Jugendliche von ca. 15 bis 19 Jahren zum Kick-Off ein:

Montag, 9. November 2026, 15–18 Uhr

Museum Zehntscheuer