Sprünge für das Leben IV (Café Babel Produktion)

„Jungs gegen Mädchen, Mädchen gegen Jungs“: Eine junge Frau zwischen Anpassungsdiktat und Kampfansage – brave Tochter oder Riot-Grrrl? „Du musst dich einfach nur an die Regeln halten und nicht auffallen.“ / „Hör auf dein Herz!“ / „Ich werd's euch allen zeigen!!“ Papa so.., Mama so... und ich so… Und dann kam Momo…

Bei Sprünge für das Leben IV, dem Jugendtheaterprojekt '21 des Kulturhaus Schwanen kannst auch du mitmachen. Du bist zwischen 12 und 30 Jahren, du hast schon mal Theater gespielt oder auch nicht? Du spielst ein Musikinstrument oder auch nicht? Du tanzt gerne oder auch nicht? Deine Muttersprache ist nicht Deutsch - kein Problem auf der Bühne! Du hast ein Handicap – bring es mit! Sei dabei!