Kick- und Musikfeschd 2026

41. Kick- und Musikfeschd vom 28.08. – 30.08.2026.

Das Fest findet nicht im Adler, sondern Auf der Steig, beim Schützenhaus statt!

Präsentiert vom Verein für angewandte Lebensfreude e. V.

Bereits zum 41. Mal organisiert der Verein für angewandte Lebensfreude e. V. dieses legendäre Fest auf der Alb.

Am Freitag spielen zwei Bands und am Samstag spielen zwei Bands

Ansonsten spielen wie jedes Jahr vierzig Hobbymannschaften am Samstag und Sonntag um den Pokal, der dann am Sonntagabend, bei der sicherlich einzigartigen Siegerehrung überreicht wird.

Im Anschluss an diese Siegerehrung kann man die Strapazen der letzten Tage beim Schwof abschütteln. Während des ganzen Festes gibt es ein Kinderprogramm, das mit dem Kindertheater am Sonntagmittag seinen Abschluss findet. Natürlich gibt es Zeltplätze, ein Lagerfeuer, und allerlei gegen Hunger und Durst, …