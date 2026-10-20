⭐️⭐️WKA Open World Championship 2026⭐️⭐️

Deutscher Kickbox Verband e.V.

Die World Kickboxing & Karate Association feiert

50 Jähriges Bestehen.

1976 – 2026.

Ein halbes Jahrhundert Kampfsport Geschichte.

Kampfsportler aus aller Welt sind am

28. November 2026 eingeladen, diesen Meilenstein auf einer dem Anlass würdigen Weltmeisterschaft zu feiern.

50TH ANNIVERSARY

FIVE DECADES OF CHAMPIONS

&THE LEGACY CONTINUES

BE A PART OF HISTORY