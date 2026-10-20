⭐️⭐️WKA Open World Championship 2026⭐️⭐️
Deutscher Kickbox Verband e.V.
Die World Kickboxing & Karate Association feiert
50 Jähriges Bestehen.
1976 – 2026.
Ein halbes Jahrhundert Kampfsport Geschichte.
Kampfsportler aus aller Welt sind am
28. November 2026 eingeladen, diesen Meilenstein auf einer dem Anlass würdigen Weltmeisterschaft zu feiern.
50TH ANNIVERSARY
FIVE DECADES OF CHAMPIONS
&THE LEGACY CONTINUES
BE A PART OF HISTORY
Info
Glaspalast Sindelfingen Rudolf-Harbig-Str. 10, 71063 Sindelfingen
Sport & Bewegung