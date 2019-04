Kickers – SV Spielberg

Fussball Oberliga Baden-Württemberg

Wo Lachshäppchen noch Stadion-Würste sind und sich Fan-Schals um die Herzen wickeln: Willkommen beim SV Stuttgarter Kickers! 1899 gegründet, führt der blaue Traditionsverein aus Degerloch unter der imposanten Kulisse des Stuttgarter Fernsehturms ein abwechslungsreiches Vereinsleben: von der Bundesliga-Zugehörigkeit bis hin zum DFB-Pokalfinale und dem zwischenzeitlichen Abstieg in die Oberliga. Seit 1905 und damit so lang wie kein anderer Fußball-Verein in Deutschland, tragen die Kickers ihre Heimspiele nun schon am gleichen Platz auf der Waldau aus. Wer die Kickers einmal live im GAZi-Stadion auf der Waldau miterlebt hat, weiß was reinen Fußball auszeichnet: Die pure Leidenschaft! Seien Sie bei den Rückrundenspielen dabei und unterstützen Sie das Team um Coach Tobias Flitsch auf dem Weg, das Saisonziel mit dem direkte Wiederaufstieg zu schaffen.