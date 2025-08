Kickoff: Jazzspiel Combo LJJB

Eine Combo des Landes-Jugendjazzorchesters Bayern spielt am Samstag. 11. Oktober 2025 ab 10:30 Uhr bis 12:30 Uhr zum Kick Off vonJazzarise 2025 auf dem Johann-Sebastian-Bach-Platz in Ansbach. Eintritt frei!

Am Samstag, den 11. Okt 2025 von 10:30-12:30 Uhr verwandelt sich der Johann-Sebastian-Bach-Platz in Ansbach in eine Bühne für ein außergewöhnliches musikalisches Erlebnis! Das Projekt Jazzarise des Bayerischen Musikrats lädt euch zu einem interaktiven Jazzspiel ein, das alle Jazzbegeisterten und Neugierigen herzlich willkommen heißt.

Dabei handelt es sich nicht um ein gewöhnliches Konzert – Mitmachen ist ausdrücklich erwünscht! Und das Beste: Du musst nicht Musiker:in sein, um Teil dieses einzigartigen Erlebnisses zu werden. Egal ob jung oder alt, mit oder ohne musikalische Vorkenntnisse – alle können spontan mitmachen und die Freude an der Musik erleben. Für die Musik sorgt die Combo des Landes-Jugendjazzorchesters Bayern.

Das interaktive Jazzspiel soll nicht nur Spaß machen, sondern auch auf das spannende Projekt Jazzarise hinweisen, das Jazz in Bayern fördert und erlebbar macht. Kommt vorbei, genießt die Atmosphäre und lasst euch von der Musik mitreißen – der Eintritt ist frei!