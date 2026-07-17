KICKZONE 3 – The 4th Anniversary!

Zu unserem 4-JÄHRIGEN JUBILÄUM haben wir uns etwas ganz Besonderes für euch überlegt… 😈
Wir holen den Headliner, den ihr euch am meisten gewünscht habt.
Eine fucking Legende.
Noch nie zuvor in Stuttgart gewesen.
Und wir bringen ihn direkt ins PROTON. 💣
Dazu kommen weitere absolut krankhafte Acts, die euch komplett auseinandernehmen werden 🔥
Dieses Jubiläum wird größer, härter und verrückter als alles zuvor.
Deshalb sichert euch JETZT euer Ticket und feiert gemeinsam mit uns im August 4 Jahre Eskalation, Schweiß und pure Energie 🧡
Wir sind ready.
Wir sind hyped.
Und wir hoffen, ihr seid es auch.
Seid dabei, wenn es wieder heißt:
HARD, HARDER, GEBALLERRAVE. 😈