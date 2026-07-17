KICKZONE 3 – The 4th Anniversary!

Proton The Club Königstr. 49, 70173 Stuttgart

Zu unserem 4-JÄHRIGEN JUBILÄUM haben wir uns etwas ganz Besonderes für euch überlegt… 😈

Wir holen den Headliner, den ihr euch am meisten gewünscht habt.  

Eine fucking Legende.  

Noch nie zuvor in Stuttgart gewesen.  

Und wir bringen ihn direkt ins PROTON. 💣

Dazu kommen weitere absolut krankhafte Acts, die euch komplett auseinandernehmen werden 🔥

Dieses Jubiläum wird größer, härter und verrückter als alles zuvor.  

Deshalb sichert euch JETZT euer Ticket und feiert gemeinsam mit uns im August 4 Jahre Eskalation, Schweiß und pure Energie 🧡

Wir sind ready.  

Wir sind hyped.  

Und wir hoffen, ihr seid es auch.

Seid dabei, wenn es wieder heißt:

HARD, HARDER, GEBALLERRAVE. 😈

Info

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