Kid Be Kid | STIMMKLANG

Kid Be Kid ist eine echte Sensation, ein explosives Feuerwerk. Wenn die Berlinerin simultan singt, Klavier und Synths spielt und dazu noch beatboxt, lässt einem das schon mal den Atem stocken. Wie macht sie das nur?! Kid Be Kid verbindet klassisches Piano, Soul, Dubstep, Jazz und grenzenlose rhythmische Freiheit zu einer so noch nie gehörten Musik, die einen innerhalb weniger Augenblicke von Ergriffenheit in Ekstase versetzen kann.

„Unbegrenzt scheinen ihre gestalterischen Mittel und Kreativität. Sie beeindruckt nicht nur mit Virtuosität, sondern auch mit bedingungsloser Hingabe zur Musik“ (Deutschlandfunk Kultur).