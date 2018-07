Kid's Day Pt III Kids Disco / e.V.

Die erste KID`S DAY e.V. Veranstaltung mit seiner eigenen Gründungsfeier und der ersten KIDS DISCO!

Die Highlights:Die KIDS dürfen Perkins Park für zwei volle Stunden für sich beanspruchen und tanzen.100 KIDS IM PERKINS PARK durch den KID´S DAY e.V. ♥

Die Teilnahme ist für Kinder aus schwierigen Verhältnissen und Flüchtlingskinder ist kostenlos

♥EINE BEKANNTE BESONDERHEIT: IHR HABT DIE MÖGLICHKEIT, DAS GELD, 19€ FÜR KIDS AUS SCHWIERIGEN VERHÄLTNISSEN UND FLÜCHTLINGSKINDERN ZU SPENDEN. SO KÖNNT IHR FÜR JE 19€ EINEM KIND DIE MÖGLICHKEIT GEBEN AM KID´S DAY III 2018 KIDS DISCO TEILZUNEHMEN DIE DIE MÖGLICHKEIT NICHT HABEN. NATÜRLICH KÖNNT IHR AUCH MEHREREN KINDERN DIESE SCHÖNE MÖGLICHKEIT GÖNNEN, INDEM IHR FÜR MEHRERE KINDER SPENDET!

Die Teilnahme an dieser Facebook - Veranstaltung zeigt euer Interesse am Helfen, und wenn ihr wollt sagt eine Spende zu oder zumindest einen Beitrag wie: helfende Hand in Organisation, Betreuung der Kinder uvm. Falls ihr trotzdem selber mit euren Kindern kommen wollt, bitte um PN an mich. Wenn Ihr Familien kennt, die sich solch einen Tag nur schwer leisten können, schwierigekeiten haben sagt ihnen bitte, sie sollen sich per PN an mich, Hasan Aydogan

Ich lade sie, falls es die Kapazitäten erlauben mit ein!Wir haben wieder für die teilnehmenden KIDS den Tanzsaal im Perkins Park zur verfügung! Am 11.08.18 ist um 15.45 Come Together vorm Perkins Park, Stresemannstraße 39, 70191 StuttgartViele Attraktionen stehen wieder bereit für unsere KIDS!Die Veranstaltung geht dann von 16 Uhr bis 18 Uhr.Für Getränke Musik und Betreuung ist gesorgt!Geschenke für die KIDS in Form von Gutscheinen, Spielzeuge oder ähnliches bitte über mich

♥FÜR ALLE DIE EINEM ODER MEHR KINDERN DIESE MÖGLICHKEIT GÖNNEN MÖCHTEN, BITTE PN AN MICH Hasan Aydogan

oder einfach : PAYPAL info@kidsday-ev.de an Freunde senden und"KID´S DAY 300 Kids im Kino Spende" als Betreff

Für KID´S DAY e.V.Empfänger KID'S DAY e.V.Commerzbank

IBAN DE93 6004 0071 0202 5005 00BIC DRESDEFF600

Diese Veranstaltung findet bei über 80 SPENDEN statt! D.h. 100 x Spende für je ein Kind (Beschreibung siehe oben) Die restlichen Kosten würden dann wir übernehmen oder durch evtl. Sponsorings decken. Also kräftig mitmachen

♥Teilnahmegebühr bitte an : Paypal aydogan@aufwolke7.com & Betreff : KID´S DAY 2018 KIDS DISCO

Als GÖNNER für ein oder mehrere Kinder Betreff : KID´S DAY 2018 KIDS DISCO Ein (oder mehr) Kind(er)oder Telefon 0173 41 856 53

Für zusätzliches Essen und Verpflegung trägt jeder die Kosten selber.Für Schäden haftet jeder Teilnehmer als Privatperson selber.HELFENDE HÄNDE (auch gerne den ganzen Tag) CLOWNS LUFTBALLON-BLÄSER UND JEDE WEITERE ATTRAKTION, BITTE PN AN Hasan Aydogan

Weitere Fragen & Anregungen auch einfach PN an mich