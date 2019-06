Kid's Story Time

Englische Vorlesestunde mit Sarah Taylor. Das spielerische Englischlernen mit amerikanischen Kinderbüchern steht an diesem Nachmittag im Mittelpunkt. Die Kinder können miteinander Spaß haben und z. B. mit Geschichten wie Red: a crayon‘s story und Me tall, you small ihr Hörverständnis stärken und die Freude am Lesen entdecken. Während jeder Story Time werden drei bis vier Geschichten zu einem Thema auf Englisch gelesen, dazu gibt es Lieder und Spiele.