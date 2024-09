Im Oktober spielt KID SIMIUS auf seiner großen Europa Tour 5 Shows in Deutschland. Nach sechs Jahren erscheint endlich wieder ein neues Album "José" auf dem Kult-UK-Label Shall Not Fade. Mit dem Album geht KID SIMIUS auf große Europa-Tour und beschreibt sie voller Vorfreude als "die wichtigste Tour seines Lebens". Der aus Granada stammende und in Berlin lebende Künstler durchbricht Genregrenzen und verbindet eine Vielzahl von Stilen wie elektronische Musik, Italo, House, Balearic und Disco. Bekannt für seine energetischen Live-Auftritte und seine Fähigkeit, auf dem Dance Floor eine tiefe menschliche Verbindung zu schaffen, hat er auf Labels wie Permanent Vacation, Running Back und seinem eigenen Label Jirafa Records zahlreiche erfolgreiche Tracks veröffentlicht. Seine Top-10-Spotify-Tracks (u.a. mit Paul Kalkbrenner, Bonaparte & Hinds) haben über 30 Millionen Streams, und mit Auftritten auf legendären Festivals wie Melt!, Dockville, Feel, Maifeld Derby und Fusion hat er sich einen Namen gemacht. Im Herbst verspricht KID SIMIUS unvergessliche Abende voller Energie und Überraschungen.