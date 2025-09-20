Kidical Mass Ludwigsburg

Fröhlich bunte Fahrraddemo für ein kinder- und fahrradfreundliches Ludwigsburg. Ob jung ob alt, ob klein ob groß, alle sind herzlich willkommen mit zu radeln und Spaß zu haben!

Wir starten um 11.30 Uhr auf dem Akademiehof (Treffpunkt ab 11.15).

Wir radeln eine ca. 4 Km lange Strecke durch Ludwigsburg und werden dabei von der Polizei gesichert. Die Strecke ist auch für kleinere Kinder geeignet. Endpunkt ist vor dem Forum, dort wird zusammen mit dem Kinderschutzbund Ludwigsburg der 4. Geburtstag des Platzes der Kinderrechte gefeiert. Es gibt wieder verschiedenen Attraktionen für Kinder, den bewährten Eiswagen und vieles mehr.

Wir freuen uns über viele Teilnehmer!