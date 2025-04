KidicalMass: Straßen sind für alle da

Kinder und Jugendliche sind regelmäßig mit ihren Eltern oder alleine mit dem Fahrrad in der Stadt unterwegs. An vielen Stellen und auf den Hauptstraßen dominiert der Autoverkehr und stellt somit eine Gefahr für die Kleinsten im Verkehrsraum dar. Während der bundesweiten Aktionswochen der KidicalMass-Bewegung im Frühjahr 2025 wird auch der ADFC, Ortsgruppe Strohgäu eine Kinderfahrraddemo in Ditzingen veranstalten. Bereits zum zweiten Mal werden wir auf einer Route von etwa vier Kilometern auf Ditzingens Straßen für mehr Sicherheit von Kindern im Straßenverkehr unterwegs sein. Wir freuen uns auf viele teilnehmende Familien und andere Radlerinnen und Radler an diesem Sonntag! Liebe Kinder, bevor es am Nachmittag losgeht, werden wir gemeinsam die Fahrräder schmücken, lasst euch überraschen.

Weitere Informationen zur Veranstaltung finden Sie immer aktuell auf der Homepage des ADFC Strohgäu und im Ditzinger Anzeiger. Die Bewegung KidicalMass hat alles Wissenswerte auf der Seite kinderaufsrad.org zusammengetragen.