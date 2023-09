Kinder- und Familientheater: Rapunzel

Für Kinder ab vier.

Theater Maren Kaun.

Es war einmal eine Zauberin, die hatte einen wundervollen Garten, in dem die schönsten Blumen, Früchte und Kräuter wuchsen. Eines Abends stahl ein Mann für seine Frau Rapunzeln, die so lecker aussahen, dass die Frau nicht widerstehen konnte, sie zu essen. Zur Strafe musste der Mann der Zauberin sein Kind versprechen! Die Zauberin nannte das Kind Rapunzel. Sie hatte es sehr lieb und zeigte ihm die ganze Welt, bis Rapunzel zwölf Jahre alt wurde. Da schloss sie es in einem Turm ein, der in einem Wald lag.

Vorverkauf: Bücherland Sinsheim, Buchhandlung Doll oder unter info@spielmobil.org