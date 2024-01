Familientheater – Kleiner Riese

Hoch oben in den Bergen lebt ein Riese. Er kann gewaltige Felsbrocken werfen und Bäume ausreißen.

Wenn er sich auf die Zehenspitzen stellt, reicht seine Hand bis zu den Wolken. Was meint Ihr: kann der Riese alles, was er will?

Das Mapili lebt auf der anderen Seite des Tals. In seinem Garten wächst eine wunderschöne Blume. So eine will der Riese auch. Man braucht doch nur: Eine Hand voll Erde, Wasser, Sonne und eine Blumenzwiebel. Aber regnet es, nur weil man stark ist? Wächst eine Blume, wenn man sie zwingt? Scheint die Sonne auf Befehl? Nein!

Das Stück „Großer Kleiner Riese“ handelt davon, dass selbst der Größte und Stärkste manchen Dingen gegenüber machtlos ist und dass so mancher Riese erst ganz klein werden muss, um richtig groß zu sein.

Spieldauer: 40 Minuten, Alter: ab vier Jahren